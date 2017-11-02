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Torbacı yaşı 13'e indi

Adana'da 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki bir çocuk, polis tarafından sokakta esrar satarken suçüstü yakalandı.

Torbacı yaşı 13e indi

02 Kasım 2017 10:21
Torbacı yaşı 13'e indi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve başladıktan sonra topyekun uyuşturucuyla mücadele başlattı. Yıldız'ın talimatıyla sadece narkotik ekipleri değil, güven tim, yunus, polis merkezi ekipleri de sık sık torbacılara yönelik şok baskın başlattı. Bu baskınlar sonucunda 2 ayda yaklaşık 300 torbacı tutuklandı.

Yıldız'ın bu topyekun mücadelesinin ardından torbacılar cezaevine girince bu kez zehir tacirleri yaşları 12 ile 18 arasında değişen çocukları torbacı olarak kullanmaya başladı. Polis bu durumu da tespit ederek sokaklara şok baskınlarını devam ettirdi. Bu baskınlardan birinde iddiaya göre, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde kendilerinden kaçan çocuğu polis kovaladı. Çocuk kaçarken elindeki poşeti de attı. Polis önce poşeti alıp daha sonra da çocuğu yakaladı. Polis çocuğun isminin H.S., yaşının 13 ve 7. sınıf öğrencisi olduğunu belirledi. Poşetin içinden de 10 paket içinde satışa hazır 22 gram esrar ele geçirildi. Çocuğun psikolog eşliğinde alınan ifadesinde poşetin içinde esrar olduğunu bilmediğini kendisini mahalleden tanımadığı birinin poşet verip sokağa gönderdiğini, birinin gelip alacağını söylediği öğrenildi. Zanlı çocuk daha sonra adliyeye sevk edildi. H.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp aileye teslim edildi. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, torbacı

 

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