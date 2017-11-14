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Torbacılar tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Torbacılar tutuklandı

14 Kasım 2017 20:38

Yalıkavak Mahallesi’nde şok bir uygulama gerçekleştiren Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü yaptıkları 3 şahsın durumundan şüphelenen polis ekipleri, araçta arama yaptı. Yapılan aramada araç içerinde zulalanmış şekilde bir miktar skank isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis , otomobil içerisindeki M.K., A.K. ve A.Y. isimli şahısları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli akşam saatlerinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Eren Ayhan
 

 

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