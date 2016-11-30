İzmir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, geçtiğimiz 22 Kasım günü, 85 ekip ve 300 memurun katıldığı bir operasyon düzenlendi. İzmir merkezli İstanbul, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır'da helikopter destekli yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda 29 ayrı adreste 23 şüpheli yakalanmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 27 kilo esrar maddesi, 1 kilo 100 gram kokain maddesi, 600 adet ecstasy hap, 50 gram bonzai, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet şarjör, 3 adet hassas terazi ve çeşitli ebatlarda 16 adet fişek ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 16 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından, gençleri uyuşturucu madde ile zehirleyen, torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonların tüm hızı ile devam ettiği bildirildi.