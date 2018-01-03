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Torbacılara şafak vakti baskın: 8 gözaltı

Adana’da şehit polis memuru Abdullah Yıldırım’ın adının verildiği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Torbacılara şafak vakti baskın: 8 gözaltı

03 Ocak 2018 09:20

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 10 adrese özel harekat timleri ile eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında söz konusu evler aranırken, polis dedektör köpeği ‘Kanas’ ile evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Süleyman Cenk İdaye

 

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