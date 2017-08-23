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Torbacıların zulası pes dedirtti

Mersin polisi, torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 3 kilo 780 gram kubar esrar, 660 gram toz esrar ele geçirdi. Evde aynanın arkasındaki duvarı delerek esrarı içinde saklayan torbacılar, görenlere pes dedirtti.

Torbacıların zulası pes dedirtti

23 Ağustos 2017 10:19
Torbacıların zulası pes dedirtti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi'nde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uygulama yaptı. 2 farklı ikamette yapılan aramada 3 kilo 780 gram kubar esrar, 660 gram toz esrar, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet 7.65 çapında dolu fişek, 50 adet 9 mili metre çapında dolu fişek ele geçirildi. Bir evde aynanın arkasındaki duvarı delerek esrarı içinde saklayan torbacılar, görenlere pes dedirtti.
Operasyonlarda A.Ö. ve T.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. 

Etiketler: mersin, torbacılar


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