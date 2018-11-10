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Törene damga vuran olay! Vali talimatı verdi: Hepsini görevden alın!

Törene damga vuran olay! Vali talimatı verdi: Hepsini görevden alın!
Törene damga vuran olay! Vali talimatı verdi: Hepsini görevden alın!

Konya’da Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende gecikme yaşandı. İstiklal Marşı saat 09.05’te çalan sirenle birlikte okununca Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ilgilerinin görevden alınması talimatı verdi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören Konya Valiliğinin ve resmi kurumların çelenk sunmasıyla başladı. Saat 09.05'e kısa bir süre kalınca Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, görevlilere İstiklal Marşı'nın okunması gerektiğini söyledi. Bu uyarıya rağmen İstiklal Marşı okunmadı. Saat 09.05'i gösterdiğinde siren sesiyle birlikte İstiklal Marşı okununca Vali Toprak duruma tepki gösterdi. Tören sonrası Vali Toprak, töreni düzenleyen ilgilerin görevden alınması talimatını verdi. 

Anma programı Devlet Tiyatrosunda, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan oratoryoyla devam etti. 

Törenlere Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Konya protokolü ve vatandaşlar katıldı.  

Mustafa Beşer - Mustafa Uslu
 

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