Olay, Venk Yolu Çamurlu Mahallesi Su deposu yanındaki boş arazide yaşandı. Seyfettin Pekcan (32) isimli vatandaş 01 DML 40 plakalı aracının içerisinde tornavida darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu. Boş şişe toplayan çocuklar tarafından polise yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen ekipler cesede ulaştı. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, polis ekipleri çevrede delil aradı. Araçta çok sayıda boş alkol şişesine rastlanırken, olay yerine gelen nöbetçi savcı da incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede şahsın dün gece öldürülmüş olma ihtimali üzerinde durulurken, polis ihbarı yapan çocukların ifadesine başvurdu.

İncelemelerin ardından şahsın cesedi Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Mehmet Türel