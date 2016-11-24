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Tornavidalı cinayetin sırrı çözüldü

Malatya’da 2 gün önce bir araç içerisinde tornavida ile işlenen cinayetin izini süren Cinayet Büro ekipleri, araçta unutulan cep telefonu şarjından yola çıkarak zanlıyı kısa sürede yakaladı.


24 Kasım 2016 13:01

Malatya’da 22 Kasım günü Çamurlu Mahallesi Venk Yolu Su deposu yanında bir araçta tornavida ile öldürülmüş Seyfettin Pekcan’ın (32) cesedinin bulunmasının ardından cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde önemli bir ipucu buldu. Cinayetin işlendiği araçta bulunan bir cep telefonu şarjının üzerinde yazan baş harflerden yola çıkan cinayet büro ekipleri, şarjın öldürülen şahsın arkadaşına ait olduğunu tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler şüpheli B.H.’nin TOKİ’deki evine operasyon düzenledi. Polisi kapıda gören şüpheli 1. kattaki evinin balkonundan atlayarak kaçmak istedi ancak kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

B.H. sorgusunda cinayeti itiraf ederken cinayet günü yaşananlar da aydınlığa kavuştu. Şüphelilerin ifadelerine göre olay günü B.H. arkadaşları T.B., S.K. ve maktul Seyfettin Pekcan ile birlikte gece su deposunun yanındaki boş arazide araçta birlikte alkol aldı. Bu sırada arkadaşlar arasında uyuşturucu ticaretinden dolayı kaynaklandığı ileri sürülen tartışma başladı. Bir süre sonra T.B. ve S.K. araçtan inerek giderken yalnız kalan Seyfettin Pekcan ve B.H. tartışmaya devam etti. Bu sırada kendisi de bıçakla hafif şekilde yaralanan B.H. tornavida ile Seyfettin Pekcan’ı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olaya karışan 4 kişinin de uyuşturucudan sabıkalarının bulunduğu öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından B.H., T.B. ve S.K. adliyeye sevk edildi.

Cahit Özçelik


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