Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Toroslar'da metruk binaların yıkımları sürüyor

Toroslar'da metruk binaların yıkımları sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve kötü görüntü oluşturan metruk binaların yıkımlarını sürdürüyor.

Toroslarda metruk binaların yıkımları sürüyor

23 Ocak 2017 12:34

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Musalı Mahallesi’nde kaderine terk edilen 3 metruk bina iş makinalarıyla yıkıldı. Konuyla ilgili açıklamaya yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, metruk binaların görüntü kirliliğinin yanı sıra bali, tiner gibi kokulu madde ile alkol bağımlılarının yuvası haline gelmesi nedeniyle sosyal tehlike arz ettiğini vurgulayarak, belediye olarak Toroslar halkının huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmeye çalıştıklarını vurguladı. Metruk binaların yıkımlarını mahalle sakinleri ile bina sahiplerinin dilekçelerine istinaden gerçekleştirdiklerini de ifade eden Tuna, amaçlarının çağdaş ve modern Toroslar oluşturmak olduğunu belirtti. Tuna, "Kaderine terk edilmiş ve virane durumdaki bu tür binalar maalesef ki kokulu ve uçucu madde bağımlılarının yuvası haline gelebilir.

Bu nedenle bizde sorumlu belediyecilik anlayışıyla ilçemiz sınırları içerisindeki bu tür binaların yıkımlarını mahalle sakinlerimizin ve bina sahiplerinin dilekçelerine istinaden gerekli incelemeleri yaptıktan sonra gerçekleştiriyoruz. Musalı Mahallemiz de 2014 mahalli idareler seçimlerinin ardından 6360 sayılı Büyükşehir Yasasıyla belediyemize bağlanan mahallerimizden bir tanesidir. Merkezdeki mahallerimizde olduğu gibi ilçemize yeni bağlanan mahallelerimizde de belediyecilik hizmetlerimizi en iyi şekilde yerine getirerek, en iyi yaşam koşullarını oluşturma gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, çevrelerinde bu tür binalar varsa bize en kısa süre ulaşmalarıdır” dedi. 

Etiketler: metruk binaların yıkımı, toroslar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!