Bartın'ın Kozcağız beldesine bayram ziyaretine giden oğlu için torpil patlatmaya çalışan baba, ağacın dalına takılarak önüne düşen torpilin üzerine basınca ayağından yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan ve 3 parmağı kırılan Savaş Sakar’ın ayağı alçıya alındı.

Savaş Sakar’ın hem patlayan torpilin yanıcı etkisi hem de balistik etkisinden dolayı ayak parmaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Bu tür patlayıcı maddelerin eğlence aracı olarak kullanılmaması gerektiğini belirten Savaş Sakar, "Oğluma torpil almıştım. Torpili patlatmak için atınca ağacın dallarına çarptı ve önümüze düştü. Oğlum almasın diye üzerine bastım. Üzerine basar basmaz ayağımın altında patladı. Ayağım 20 santim yukarı kalkarken morarmalar ve şişme oldu. Sonra hastaneye gittik ve alçıya alındı. Ayağımda kırıklar meydana geldi. Anne ve babaların, çocuklarının bu maddelerle oynamasına izin vermesi doğru değil. Çocuklar kesinlikle zararlı ve patlayıcı maddelerle oynamasınlar" diye konuştu.

Mustafa Kurt



