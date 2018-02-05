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Torul’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde 300 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Torulda otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

05 Şubat 2018 01:12

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Demirkapı köyünde eşiyle birlikte hayvancılık yapan Süleyman Küçüköner (61), ameliyat olacak eşini Torul ilçesinde bulunan kızının yanına bıraktı. Eşinin ameliyatı nedeniyle köydeki hayvanlarına bakıp ilçeye dönebilmek için akşam saatlerinde tek başına 29 DA 686 plakalı otomobiliyle köyüne geri dönen Küçüköner, köyün Çalışkanlar Mahallesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedeniyle aracının kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Aracı yaklaşık 300 metre kadar yuvarlanan Küçüköner, uçurumun 40. metresinde araçtan fırladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Torul Devlet Hastanesine kaldırılan Küçüköner’in boynunda kırık tespit edilirken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Arpalı köyü muhtarı Fatih Küçüköner’in kayınbabası olduğu öğrenilen Küçüköner’in hastanede yapılan otopsi sonucunda boyun kırığı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. 

Recep Ergin

Etiketler: gümüşhane, otomobil, Torul, uçuruma yuvarlandı

 

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