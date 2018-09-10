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Torun katili kadına müebbet

Torun katili kadına müebbet
Torun katili kadına müebbet

Muş Devlet Hastanesi tuvaletinde 2015 yılında torununu boğarak öldüren ve çöp kutusuna atan firari kadın yakalandı. Mahkemeye çıkarılan kadın, müebbet cezasına çarptırıldı.


Alınan bilgilere göre, 2015 yılında Muş Devlet Hastanesi Acil Servis tuvaletinde doğum yapan Elif Kaya, annesi Ayfer Mutlu ile yeni doğan bebeğini boğarak çöp kutusuna attı. Çöp kutusunda bebek cesedi gören vatandaşlar durumu hastane idaresine bildirmişti. 2015 yılından bu yana firari olan anneanne Ayfer Mutlu hakkında aldıkları ihbarı değerlendiren Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Mahkemeye sevk edilen Ayfer Mutlu, adli mercilerce müebbet cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan öldürülen bebeğin annesi Elif Kaya ise bir süre önce yakalanarak tutuklanmıştı. 

Uğur Ulu

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