Gürsu Belediyesi 15 Temmuz darbe kalkışmasına karşı milletin gösterdiği onurlu mücadeleyi anlatan resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenledi. Yarışmaya Gürsu ilçesindeki ilk ve orta okullarda okuyan öğrenciler katıldı. Büyük beğeni toplayan öğrenciler nine ve dedelerini gözyaşlarına boğdu. Gürsu Belediyesi tarafından 15 Temmuz’un anlatıldığı kısa filmi izleyen vatandaşlar da gözyaşlarını tutamadı. Düzenlenen yarışmada derece alan öğrenciler altınla ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yarışmaya 10 bin tane şiir ve kompozisyon başvurusu oldu. İnşallah bundan sonra yetiştireceğimiz nesilleri 15 Temmuz bilinciyle yetiştireceğiz. 15 Temmuz’dan önce geçlerimiz nereye gidiyor diye soruluyordu. 15 Temmuz gecesi gördük ki, aile ve öğretmenlerimiz çok güzel gençler yetiştirmiş. Gençlerimizin vatanına nasıl sahip çıktığını gördük. Ben bu güzel gençleri yetiştiren ailelere teşekkür ediyorum” dedi.