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Torunoğulları: '2018'de de Türkiye-Hollanda iyi niyet elçisi olacağım'

Türk işadamı Turgut Torunoğlulları, yaptığı açıklamada, Hollanda ile Türkiye arasında iyi niyet elçisi olmaya devam edeceğini belirtti. Torunoğulları, 2017 yılının Türkiye ve Hollanda ilişkileri açısından çok farklı bir yıl olarak hafızalarda kaldığını belirterek, 2018 yılında da Türkiye ile Hollanda arasında iyi niyet elçisi olarak görev yapacağını açıkladı.

Torunoğulları: 2018de de Türkiye-Hollanda iyi niyet elçisi olacağım

05 Ocak 2018 14:27

Hollanda da yatırımları bulunan Edel Staal International Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, 2017 yılında Türkiye-Hollanda krizini değerlendirerek 2018 yılında da Türkiye ile Hollanda arasında iyi niyet elçisi olarak görev yapacağını aktardı.

Türkiye ve Hollanda ilişkileri açısından çok farklı bir yıl olarak hafızalarda kaldığını belirten Turgut Torunoğulları, ''400 küsur yıllık Türkiye-Hollanda ilişkilerine hep dostluk, karşılıklı anlayış, yardımlaşma ve güzel, olumlu ticari ve siyasi ilişkiler damga vurmuştur. Fakat 11 Mart 2017 tarihinde yaşanan talihsiz olay bu ilişkilerin yönünü bir anda değiştirmeye yöneldiğini gördük. Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendinin Rotterdam'a gelişi ve konsolosluğa alınmayarak yurtdışı edilmesi ile başlayan olaylar sonu iki dost ülke arasında kriz bir anda tırmandı. Olayların bu duruma gelmesinde kim haklı kim haksız gibi bir polemiğe girmek, siyasi iradelere müdahale etmek,karar vermek haddimize değil elbette. Bize düşen her iki ülkenin de insanları olarak, iki ülkeyi de seven, yasalarına saygılı insanlar olarak olayları körüklemek değil yatıştırmak olmalıydı. Öyle de yaptık. Düşünün iki kardeş, iki aile, iki dost bile zaman zaman görüş farklılarına düşüyorlar. Aralarında kavga olmuyor mu? O halde biz bu ülkede yaşayan insanlar olarak bir şeyler yapmak zorundaydık. 11 Mart akşamı yaşanan olayların hemen ardından adeta bir kriz masası oluşturarak merkezi Den Bosch şehrinde olan Edelstaal şirketimizde iş, siyaset, basın, STK dünyasının saygın isimleri ile bir araya geldik'' şeklinde konuştu.

Torunoğulları, sözlerini şöyle tamamladı: ''Hollanda Dışişleri Bakanımız Bert Koenders, davetimizi kabul etti. Daha 11 Mart olaylarının sıcaklığı soğumamışken, 13 Mart akşamı şirketimizi ziyaret eden bakanımızı şirketimizde çalışan kardeşlerimiz başta olmak üzere ağırlayarak birlikte yemek yedik. Kendisine, yaşadığımız ikinci vatanımız Hollanda'yı ne kadar sevdiğimizi, ne Türkiye'den ne de Hollanda'dan vazgeçmeyeceğimizi; Hollanda ile Türkiye’nin 400 yılı aşkın köklü dostluğundan söz ettik. Sağ olsun Bakan Koenders'da iki ülke arasında dostluğun baki olduğuna inancının tam olduğunu söyleyerek, Hollanda'da yaşayan 500 bin Türk'ü ayırt etmeden kendi öz vatandaşları gibi gördüklerini kabul ettiklerini vurguladı. Biz iş dünyası olarak Türkiye, Hollanda arasında köprü olmak, ilişkilerin rayına oturması için üzerimize düşeni yapmaya devam ettik. Mayıs ayında NETUBA'nın yaptığı organizasyonla Hollanda'nın en büyük şirket temsilcilerini Türk işadamları ile Marmaris'de buluşturduk''.

 

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