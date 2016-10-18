Bir asırdan fazla yaşayan Naciye ninenin 1'i erkek 3 çocuğu, 5'i kız, 9 torunu, 4'ü kız 7 torunlarının çocuğu ve 5’i erkek 1’i kız toplam 6 torununun torunu var. Naciye Ünal'ın geçimini yıllarca hayvancılıkla uğraşarak sağladığı öğrenildi. Naciye ninenin, hayatı boyunca 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan görürken, 65 hükümet gördüğü belirtildi.

“Asıl yaşı 106-107 olabilir”

Naciye Ünal'ın torununun oğlu olan Onur Yıldırım, büyük ninesinin haşhaş yağı, süt ve süt ürünleri tüketerek, tamamen doğal yaşadığı belirtti. Yıldırım, “Tamamen doğal yaşadıkları için sağlıklı bir şekilde yüzyılı aşkın yaşayabildi. Kendisinin bize anlattığına göre 5-6 yaşından sonra nüfusa yazdırılmış. Yani gerçek yaşı 102 değil 106-107 olabilir” dedi.

Naciye Ünal'ın cenazesi Çöte Mahallesi Camiinde kılınan cenaze namazından sonra Çöte Mezarlığına defnedildi.

Özlem Özmen