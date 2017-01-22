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Torununu taciz ettiği ileri sürülen büyükbaba konuştu

Mersin’in Mut ilçesinde 5 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen büyükbaba, gelininin kendisine iftira attığını iddia ederek, "Böyle bir çirkinliği torununa nasıl yapar insan" dedi.

Torununu taciz ettiği ileri sürülen büyükbaba konuştu

22 Ocak 2017 14:06

Mersin'de 3 çocuk annesi Şenay S., kayınpederi Mustafa S’nin 5 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın basına yansıması üzerine İHA muhabirine konuşan Mustafa S. gözyaşı döktü. Çok çirkin bir iftirayla karşı karşıya olduğunu söyleyen Mustafa S, "Gelinimin dedikleri kesinlikle doğru değil. Benim 3 tane evladım var. Onlara belki bağırmışımdır, çağırmışımdır, kızmışımdır. 5 tane de torunum var, torun öyle bir şey ki ne kızabiliyorsun ne bağırabiliyorsun. Böyle bir çirkinliği torununa nasıl yapar insan. Ben kabullenemiyorum. Ben şimdi toplum içine nasıl çıkacağım. Kimsenin beni bu kadar rencide etmeye hakkı yok" dedi. 

Her sıkıntısı olduğunda gelinine yardımcı olduğunu söyleyen Mustafa S, "Bir gün hap içmiş, intihar etmeye kalktı, motorumla hastaneye yetiştirdim. Kurtulması için yardımcı oldum. Yuvasını kaç defa yıkacaktı ben yardımcı oldum. Yapmayın etmeyin, çocuklarınız var, bazı şeyleri yutacaksınız, ben hep yapıcı olmaya çalıştım. Sonunda mükafat olarak bu geldi başıma. Ben Yaradana sığınıyorum, adalete güveniyorum. Bu iftirasının karşılığını bulur diyorum, Allah büyük diyorum” diye konuştu.

Babaanne Ayşe S. ise, gelininin başkalarına da iftira attığını ileri sürerek, "Torunlarım bizi çok severlerdi. Benim torunlarım bensiz evime gelmediler. Devamlı geldiklerinde ben vardım yanlarında. Bu bir iftira, torunlarım sürekli benimleydi. Bazen dedesi gelmelerini istemezdi, nedeni ise yatağımız kısıtlıydı. Ben torunlarımla dışarıda yatardım, dedesi ise evin içinde yatardı. Bu kabullenilemeyecek bir iftira” dedi.

Baba Osman S. de duydukları karşısında ne diyeceğini bilemediğini ifade ederek, "Eşimin psikolojisi bozuk. 2014 Eylül ayında intihara kalkıştı. Silifke’de hastanede zor kurtuldu. Bizi suçlarken biraz da düşünülmesi lazım. Bizim gurur ve şerefimizle oynanmasın. Bu çocuk sadece onun değil, benim de çocuğum. Ben de çocuğumun arkasındayım, benim çocuklarımı bana düşman etti. Çocuklarım benle konuşmuyor ama çocuklarımı kazanacağım” şeklinde konuştu. 

Hasan Çetin
 


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