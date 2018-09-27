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Torununun kazayla vurduğu babaanne hayatını kaybetti

Torununun kazayla vurduğu babaanne hayatını kaybetti
Torununun kazayla vurduğu babaanne hayatını kaybetti

Aksaray’da babasının silahını oyuncak zanneden 10 yaşındaki çocuk kazayla babaannesini vurdu. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 851'nci Sokak Simge Apartmanının 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki R.D., evde bulduğu ve oyuncak sandığı babası M.D.'ye ait tabancayla oynamaya başladı. İddiaya göre, oynadığı sırada tetiğe dokunması sonucu ateş alan tabancadan çıkan mermi babaannesi Ummahan D. (89)'un başına isabet etti. Yaralanan Ummahan D. kanlar içinde yere yığıldı. Yaşlı kadın, aile fertlerinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. R.D. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, durumu ağır olan Ummahan D. hastanede hayatını kaybetti, 

Yasin Can 

 

 

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