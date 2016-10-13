Kaza, Bursa-Keles yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cansu D. yönetimindeki 35 AV 9738 plakalı otomobil, Ömer U. idaresindeki 16 ZE 411 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Uçurama yuvarlanan Cansu D. idaresindeki otomobilin içerisinde bulunan Gülbahar Aydemir olay yerinde, 2 yaşındaki torunu Ahmet Yalçın ise Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ömer U. ile Cansu D.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Ahmet Faruk Çabuk