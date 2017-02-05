Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Beşiktaş kupaya veda etti. Maça ise Dusko Tosic ile Robin van Persie arasında yaşananlar damgasını vurdu.

Mücadelenin 42. dakikasında Tosin ile Robin van Persie arasındaki pozisyonun ardından gerginlik yaşandı. İkili arasındaki yaşanan olaylardan sonra karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Tosic’i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Yaşananların ardından Tosic'in eşi Jelena, Twitter hesabından Van Persie ile ilgili, "Van Persie ş****sizin teki.. O adi herifin ayağını kırın!" ifadelerini kullandı.