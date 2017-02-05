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Tosic'in eşinden Van Persie'ye ağır sözler

Beşiktaş'ın Sıro yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, kocasının kırmızı kart görmesinin ardından Van Persie'ye sert tepki gösterdi.

Tosicin eşinden Van Persieye ağır sözler
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05 Şubat 2017 23:42
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Beşiktaş kupaya veda etti. Maça ise Dusko Tosic ile Robin van Persie arasında yaşananlar damgasını vurdu.

Mücadelenin 42. dakikasında Tosin ile Robin van Persie arasındaki pozisyonun ardından gerginlik yaşandı. İkili arasındaki yaşanan olaylardan sonra karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Tosic’i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Yaşananların ardından Tosic'in eşi Jelena, Twitter hesabından Van Persie ile ilgili, "Van Persie ş****sizin teki.. O adi herifin ayağını kırın!" ifadelerini kullandı.

Etiketler: beşiktaş, fenerbahçe, Jelena Karleusa, tosic


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