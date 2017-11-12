Tosun Paşa filmi gerçek oldu: Biri Seferoğulları diğeri Tellioğulları

Kemal Sunal, Şener Şen gibi oyuncuların rol aldığı ve Tellioğulları ile Seferoğulları aileleri arasındaki ‘Yeşil Vadi’ kavgasını konu alan Tosun Paşa filminin bir benzeri Torbalı ilçesinde yaşanıyor. Karakızlar Mahallesi’nin 2014 yılındaki muhtarlık seçimlerinde çıkarttığı iki adaydan dolayı anlaşmazlığa düşülmesi ile halk ikiye bölündü. Aralarındaki sorunu çözemeyen vatandaşlar, muhtarlık seçimini kazanan grup ile ne aynı kahvede oturuyor ne de birbirlerine selam veriyor. Bir türlü orta yolun bulunamadığı mahallede, öyle ki bir taraf diğer taraftan olan imamın arkasında bile namaza durmuyor. Mahalle halkı ise ezelden beri devam eden bu durumu Tosun Paşa filmindeki Seferoğulları ve Tellioğullarının çekişmesine benzetiyor. Yaşanan çekişmenin sona ermesini isteyen vatandaşlar, önümüzdeki muhtarlık seçimlerinde her iki guruptan oluşan karma bir aday çıkartmak istiyor.

“Seçim süreci Fenerbahçe-Galatasaray maçı gibi geçer”

Seçim sürecinin çok iddialı geçtiğini belirten mahalle esnaflarından Hasan Sak (46), “Taraflar arasında Fenerbahçe-Galatasaray maçı o kadar zevkli olmaz. Zevkini çıkartabilen, tadabilen 90 dakikalık maç gibi o günü görmenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir gün olur. Tarafların her birisi kümeler halinde ayrı ayrı bölümlerde otururlar. Ama daha sonra da bir taraf muhakkak kaybedecek. Sonuçta var bu, Türkiye geneli böyle. Bir taraf kaybedince, kaybeden taraf diğer tarafa başlıyor düşman gibi bakmaya. Belli bir süre ayrılıyorlar. Camiye gelmez, kahveye gelmez. Yolda, sokakta gördüğü zaman kafasını çevirir. Selam verir selamını almaz. Sanki kanlı, kinli bir düşman oluyorlar” dedi.

“Camide bizim imamın arkasında namaza durmazlar”

Köyde görevli imamın askere gitmesi ile yeni imam atanana kadar din bilgisi açısından köyün ileri gelen kişisinin arkasında bile farklı gruptan olması sebebiyle namaza durulmadığını anlatan Hasan Sak, “Camide Yaşar Hocamız var. Köyümüzün dirisini, ölüsünü her şeyini o yapar. Bir imam kadar bilgilidir kendisi. Köyümüzde yetişmiş biri, dini konularda bilgisi olan birisi. O namaz kıldırıyor diye, diğer gruptan kişiler onun arkasında namaz kılmıyorlar. Gelmiyorlar, gidiyorlar başka köylere namaz kılmaya. Cuma günü biniyorlar arabaya gidiyorlar. Neymiş Yaşar Hoca imamlık yapamıyormuş. Köyde imam yok, kim yapacak? İlla ki cemaatten birisi çıkacak, önde imamlığı yapacak, arkada da diğerleri namazını kılacak. Adam da çok güzel namaz kıldırıyor aslında” diye konuştu.

Kahvehaneler bile ayrı

Oturdukları kahvehanelerin bile ayrı olduğunu söyleyen Sak, karşı karşıya olan kahvehanelerden birbirlerine baktıklarını ancak bu durumun cahillikten başka bir şey olmadığını söyledi.

“Bir taraf Seferoğulları bir taraf Tellioğulları”

Mahalledeki durumu Tosun Paşa filmindeki Seferoğulları İle Tellioğulları ailelerinin çekişmelerine benzettiklerini anlatan Hasan Sak, “Zaten bir taraf Seferoğulları bir taraf Tellioğulları. Kemal Sunal’ın filmindeki gibi aynı. O tarafı Seferoğlulları bu taraf Tellioğlulları olarak isimlendirdik” ifadelerini kullandı.

“Ortak bir muhtar adayı çıkartıp bu çekişmeler bitsin istiyoruz”

Yaşanan çekişmenin sona ermesini istediklerini belirten Sak, “Her iki taraf ortak olarak fikirlerinde birleştiği bir muhtar adayı çıkartıp bu çekişmeleri de ortadan kaldırmak istiyoruz. Köyümüzde bu dönem bunu da sonlandıracağız inşallah. İkilik diye bir olay kalmayacak köyümüzde” dedi.

“Yaşlılar olarak arayı bulmaya çalışıyoruz”

Mahallede yaşayan vatandaşlar da diğer grupla selam sabahın olmadığını, ancak bu durumun biteceğinden ümitlerinin olmadığına dikkat çekti.

Mahallenin büyüklerinden 79 yaşındaki İsmail Ölmez de, “Yok benim adayım olacak, yok senin adayın olacak bunlar oluyor. Müslümanların birbirine küsme hakkı yok. Kavga olmasın, her şey güzellikle olsun. Tatlılıkla olsun. Mahallede böyle iki kişi bir kavga yapsın, biz yaşılar olarak arayı bulmaya uğraşırız” diye konuştu.

“Ezelden beri böyle iddia oluyordu, bitmez bu çekişme”

Kendisini bildi bileli mahallede çekişmelerin yaşandığını aktaran 68 yaşındaki Şükrü Karasu ise “Herkesin bir görüşü var. Ondan küsmüşlerdir. Burası köy yeri, kuruluşundan böyle bu işler. Ezelden beri böyle iddia oluyordu. Ben 68 yaşındayım kendimi bildim bileli bu köyde bu var. Hala da devam ediyor. Ben bunun kalkacağını, biteceğini zannetmiyorum. Devam eder bu. Eskiden ben çocukluğumdan beri kahveler ayrı, hala aynı. Bir grup oraya gitmez, bir grup kişi bu tarafa gitmez. Bunu değiştiremezsin, herkesin görüşü ayrı. Bu böyle gidecek” şeklinde konuştu.

“Yukarıdakiler aşağıya, aşağıdakiler yukarıya gitmiyor”

Kahvehane çalışanlarından Kamil Özyorulmaz (48) da çekişme içinde oldukları gurubun kendi kahvelerine gelmediğini belirterek, “Yukarıdakiler buraya gelmiyor, aşağıdakiler yukarıya gitmiyor. Ayrılar ama çoğu bu tarafta, muhtarlık tarafı daha kalabalık. Bir taraf orda bir taraf burada. Kavga olsun, böyle şey olsun istemiyoruz. Köylülerin hepsi iyi ama hep birlikte olsak daha iyi” dedi.

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri - Amede Alpagüt