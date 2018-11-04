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Tosya'da 3 ev, 6 ahır kül oldu

Tosya'da 3 ev, 6 ahır kül oldu
Tosya'da 3 ev, 6 ahır kül oldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve 6 ahır kullanılamaz hale geldi, ahırda bulunan bir eşek telef oldu.

Tosya’da 3 ev, 6 ahır kül oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kilkuyu köyünde Hüseyin Baloğlu'na ait evde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi kapladı. Diğer evlere de sıçrayan yangına Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri, Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahale etti. Vatandaşlarında yardımıyla uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınan yangında Hüseyin Baloğlu'na, Mehmet Uysal'a ve Bilal Uysal'a ait evler ile 6 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangında 5 vatandaş 3 itfaiye görevlisi de dumandan etkilenerek tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sedat Ağacıkoğlu
 

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