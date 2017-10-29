Tosya’da 90 yaşındaki yaşlı adam Cumhuriyet Bayramı’nda şiir okudu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Kazım Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Kazım Ejder, İlçe Jandarma Komutanı J.Ütgm.Özgün Yapağı , daire amirleri öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonlarında Tosya Huzurevi sakinlerinden 90 yaşındaki Aşağı kayı köyünden Sadık Çakır, program alanında mikrofonu eline alarak tüm protokolün ve öğrencilerin karşısında gür bir sesle şiir okumaya başladı. Sadık Çakır ilerleyen yaşına rağmen okuduğu şiirle vatandaşların takdirini kazandı.

Sedat Ağacıkoğlu