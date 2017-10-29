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Tosya’da 90 yaşındaki yaşlı adam Cumhuriyet Bayramı’nda şiir okudu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Cumhuriyet Bayramının 94.yılı kutlamaları töreninde 90 yaşındaki yaşlı adamın şiir okuması törene damga vurdu.

Tosyada 90 yaşındaki yaşlı adam Cumhuriyet Bayramında şiir okudu

29 Ekim 2017 19:03
90 yaşındaki yaşlı adam Cumhuriyet Bayramı’nda şiir okudu - Tıkla İzle

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Kazım Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Kazım Ejder, İlçe Jandarma Komutanı J.Ütgm.Özgün Yapağı , daire amirleri öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Tören sonlarında Tosya Huzurevi sakinlerinden 90 yaşındaki Aşağı kayı köyünden Sadık Çakır, program alanında mikrofonu eline alarak tüm protokolün ve öğrencilerin karşısında gür bir sesle şiir okumaya başladı. Sadık Çakır ilerleyen yaşına rağmen okuduğu şiirle vatandaşların takdirini kazandı. 

Sedat Ağacıkoğlu

Etiketler: 90 yaşındaki yaşlı adam, Cumhuriyet Bayramı, kastamonu

 

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