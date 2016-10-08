Edinilen bilgiye göre, olay, Cumhuriyet Mahallesi Kastamonu Caddesinde inşaatı devam eden bir binada meydana geldi. Altı katlı bir apartman inşaatının asansör boşluğunda hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar; durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin 33 yaşındaki Osman Bal olduğunu belirledi.

İddiaya göre, ölen kişinin dün gece yarısı kullandığı motosiklet ile inşaatın önünde durduğu ve motosikletini park ederek inşaata girdiği daha sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Tosya Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin şüpheli ölüm vakaası ile ilgili soruşturma başlattı. Osman Bal’ın cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı ve otopsi için Ankara Adli Tıp kurumuna götürüleceği bildirildi. Gencin kesin ölüm sebebiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sedat Ağacıkoğlu

