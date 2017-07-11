Tosya'da traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Yağcılar köyünde düzenlenen mevlit programı sonrası evlerine dönmek isteyen vatandaşların bindiği traktör devrildi. İddialara göre, 37 DU 418 plakalı traktör bilinmeyen bir nedenle rampa aşağı geri kaçarak devrildi. Bu sırada traktör üstünde bulunan 4 kişi traktörden atlayarak kurtulmak istedi. Yolculardan Nermin Sarı (58) traktörden düşmesi sonucu kaza yerinde hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada traktörde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Nermin Sarı’nın cenazesi morga kaldırıldı.

İlçe Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sedat Ağacıkoğlu

