Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Tosya’da yabani hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bulundu

Tosya’da yabani hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bulundu

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Ortalıca köyü mevkii D-100 karayolu kenarında ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin edilen kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.


04 Şubat 2017 16:58

Edinilen bilgilere göre, olay yerine yakın yerde bulunan bir vatandaş, aşırı rahatsız edici kokudan şüphelenmesi sonucu İlçe Jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Tosya İlçe Jandarma Ekipleri ve 112 Sağlık Ekipleri yaptıkları incele sonrası, vücudu 4-5 parçaya bölünmüş bir erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde şahsın kimliğine rastlanmadı. Cesedin kol kısımlarının parçalandığı fakat parmak ve tırnaklarında oje olduğu tespit edildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın, hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yapılan incelemelerin ardından, kimliği tespit edilemeyen ceset Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan inceleme sonrası parçalanmış erkek cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Tosya İlçe Jandarma ekipleri bulunan cesetle ilgili tahkikatlarına devam ediyor. 

Sedat Ağacıkoğlu

Etiketler: ceset, tosya ceset, yabani hayvanlar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!