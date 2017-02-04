Edinilen bilgilere göre, olay yerine yakın yerde bulunan bir vatandaş, aşırı rahatsız edici kokudan şüphelenmesi sonucu İlçe Jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Tosya İlçe Jandarma Ekipleri ve 112 Sağlık Ekipleri yaptıkları incele sonrası, vücudu 4-5 parçaya bölünmüş bir erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde şahsın kimliğine rastlanmadı. Cesedin kol kısımlarının parçalandığı fakat parmak ve tırnaklarında oje olduğu tespit edildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın, hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yapılan incelemelerin ardından, kimliği tespit edilemeyen ceset Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan inceleme sonrası parçalanmış erkek cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tosya İlçe Jandarma ekipleri bulunan cesetle ilgili tahkikatlarına devam ediyor.

Sedat Ağacıkoğlu