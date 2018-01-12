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Tosya’da zincirleme kazada: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tosyada zincirleme kazada: 1 yaralı

12 Ocak 2018 22:37

Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Amasya’ya seyir halinde olan Uğur Dizdar idaresindeki 28 K 1946 plakalı kamyon ile aynı istikamete seyir halinde olan Satılmış Ç.’nin kullandığı 05 FJ618 plakalı iki kamyon arkadan çarpıştı. Kaza sonrası kazaya karışan her iki kamyonun arkasında seyir halinde olan sürücü Yakup T idaresindeki 34 JKS 03 plakalı otomobil önündeki kaza yapan 28 K 1946 plakalı kamyona çarptı. Üç taraflı ve maddi hasarlı ve yaralamalı kazada 28 K 1946 plakalı kamyon sürücüsü Uğur D. yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası Tosya Bölge Trafik ekipleri kaza yerinde emniyet tedbirleri, alarak yol güvenliğini sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sedat Ağacıkoğlu
 

 

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