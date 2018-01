Tottenham Everton şifresiz veren yabancı kanallar hangileri! Tottenham Everton canlı izle

İngiltere Premier Lig'de bu akşam Tottenham Everton maçı ile karşılaşacak. Bu sezon Tottenham ligde 41 puanla 5.sırada yer alırken ara transfer döneminde milli futbolcumuz Cenk Tosun'un transfer olduğu Everton ise 27 puanla 9.sırada yer alıyor. Peki Tottenham Everton maçı ne zaman saat kaçta ve mücadeleyi hangi kanallar şifresiz veriyor ? Futbolseverlerin ayrıca merak ettikleri bir başka konu maçı idman tv canlı olarak yayınlayacak mı ? İşte tüm bu soruların yanıtları bu sayfada yer alıyor...

Tottenham - Everton hangi kanalda, saat kaçta?

Wembley'de oynanacak ve bugün saat 20:30'da başlayacak mücadele S SPORT'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi bu haber üzerinde yer alacak.

Cenk Tosun Tottenham maçında oynuyor mu?

Beşiktaş'tan yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun, ilk maçına Tottenham karşısında çıkacak. Tottenham'ın dünyaca ünlü yıldızı Harry Kane ile kıyaslanan Cenk, ilk maçında rakibiyle karşılaşacak. Cenk'in bu maçta hiç değilse sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

Tottenham - Everton maç sonuçları

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta 5 maçı Tottenham Hotspur kazanırken, 5 maç berabere bitti. Everton bu maçlarda galibiyet elde edemedi. İşte iki takım arasında oynanan son 10 maç...

07/04/13 İNP Tottenham 2 - 2 Everton (1 - 1)

03/11/13 İNP Everton 0 - 0 Tottenham (0 - 0)

09/02/14 İNP Tottenham 1 - 0 Everton (0 - 0)

30/11/14 İNP Tottenham 2 - 1 Everton (2 - 1)

24/05/15 İNP Everton 0 - 1 Tottenham (0 - 1)

29/08/15 İNP Tottenham 0 - 0 Everton (0 - 0)

03/01/16 İNP Everton 1 - 1 Tottenham (1 - 1)

13/08/16 İNP Everton 1 - 1 Tottenham (1 - 0)

05/03/17 İNP Tottenham 3 - 2 Everton (1 - 0)

09/09/17 İNP Everton 0 - 3 Tottenham (0 - 2)

Tottenham Everton Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.