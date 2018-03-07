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Toygar Tezcan kimdir kaç yaşında neden öldü !

Onur Akay bu kez genç müzisyen Toygar Teyzan'ın intiharını duyurdu. Tezcan'ın yaşadığı sıkıntılar sonucu hayatına son verdiği iddia edildi.

Toygar Tezcan kimdir kaç yaşında neden öldü !

07 Mart 2018 14:21

Onur Akay, genç müzisyen Toygar Tezcan'ın intihar ettiğini Twitter adresinden duyurdu. Tezacan'ın ölümü ile ilgili iddiaları da paylaşan Akay, “Müzisyen arkadaşımız Toygar Tezcan'ı kaybettik. İddialar, kız arkadaşıyla yaşadığı sorunların depresyon boyutuna ulaşması ve bunu kaldıramayıp yüksek dozda ilaç içerek hayatına son verdiği yönünde. Polis araştırmasını sürdürüyor. Sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Toygar Tezcan, Piyano Atölyesi'nin kurucusu ve yöneticisi olan genç müzisyen, ünlü isimlerle çalıştı ve uzun yıllar okul öncesi çağdaki çocuklara ve okul çağındaki çocuklara piyano dersleri verdi.

TOYGAR TEZCAN KİMDİR?

Türk sanat müziği ses sanatçısı, bestekar, şair, yazar, sunucu ve oyuncu kimlikleri ile bir çok başarıya imza atan Onur Akay, 28 Nisan 1977 tarihinde, Ankara'da dünyaya geldi.İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Musikisi Nazariyatı bölümününde 6 yıl okuduktan sonra Haliç Üniversitesi Türk Musikisi Ses Eğitimi bölümünü tamamlayan Onur Akay, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça, Süheyla Altmışdört ve Nevin İnam Karındaş gibi dönemin en önemli hocalarından musiki dersleri aldı.

 

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