Toyota Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Şentürk'den açıklamalar

Toyota Otomotiv Sanayi yetkilileri basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2016 yılının Kasım ayında 400 milyon Euro’luk yatırımla Türkiye’nin ilk hibrit ve SUV modeli olan Toyota C-HR’ı üretim bantlarından indirdiklerini hatırlatan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, yeni model ile birlikte üretim, ihracat ve istihdamda rekorlara imza attıklarını söyledi. Toyota C-HR ile birlikte 3 vardiya üretim sistemine geçtiklerini ifade eden Şentürk, fabrika kapasitesinin iki katına çıkarak 280 bine yükseldiğini söyledi. İstihdam edilen çalışan sayısını da 5 bin 500’e çıkardıklarının altını çizen Şentürk, “Üçüncü modelimizle Japonya dışında ilk Toyota Yeni Global Platformu (TNGA) modeli üreten fabrika olma özelliğine sahip olduk. Ayrıca Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye şu anda Avrupa'daki Toyota üretim tesisleri arasında en yüksek üretim kapasitesine sahip fabrika” dedi.

“2 milyon Sakaryalı Toyota”

Geçtiğimiz Eylül ayında 2 milyonuncu aracı üretmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Şentürk, “1994 yılında Sakarya tesislerimizdeki üretimimize Corolla ile başlayıp, 2009 yılında bir milyon üretim hacmine Verso modeli ile ulaşmıştık. Aradaki 15 yıllık sürede 1 milyon araç üretirken, 2009’dan günümüze 8 yılda 1 milyon aracı daha hatlarımızdan indirip toplam üretimde 2 milyon adedi yakaladık” ifadelerini kullandı. Yıl sonuna kadar 280 bin araç üretip 231 bin ihracat yapmayı hedeflediklerini kaydeden Şentürk, “Yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 119 artışla 229 bin 986 araç üretirken, ihracatımız ise yüzde 192 oranında yükselterek 203 bin 797 ulaştı. 2017 yılında Ekim sonu itibariyle gerçekleştirdiğimiz üretim ve ihracat rakamlarıyla Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak bugüne kadarki en yüksek üretim/ ihracat hacmini yakaladık” dedi. Kuruluşundan bu yana 2.3 milyar dolar yatırım yaparak 25 milyar dolarlık ihracata imza attıklarını söyleyen Şentürk, Sakarya’nın Türkiye’nin en çok ihracat yapan illeri arasında 7’nci sıraya yükselmesine yaptıkları katkıdan dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Sakarya’da yüksek kalite standartlarında ürettikleri modelleri yaklaşık 100 ülkeye ihraç ettikleri bilgisini veren Şentürk, ihracatın yüzde 74'ünün Avrupa, yüzde 20'sinin Kuzey Amerika, yüzde 6'sının Orta Doğu, Kuzey Afrika ve diğer ülkelere gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Sakarya’ya değer katıyor”

Otomotiv endüstrisinde önemli bir yeri olan Sakarya’nın gelişiminin ülke gelişimiyle paralel olacağını vurgulayan Şentürk, fabrikanın; kalite, verimlilik, iş güvenliği ve diğer birçok gösterge açısından çok iyi bir seviyede olduğunu, Global Toyota’nın yatırımlarının da bu durumun en büyük kanıtı olduğunu söyledi. Fabrikada çalışan 5 bin 500 kişinin yanında Sakarya’daki yan sanayilerle birlikte sadece Sakarya da yaklaşık 12 bin kişilik istihdam sağladıklarını ifade eden Şentürk, “Tüm bu ana faaliyet katkılarının dışında 2006 yılından beri Sakarya’ya sosyal sorumluluk projeleriyle de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Toplumun ihtiyaçlarını göz önüne alarak eğitim, çevre, trafik ve spor konularında farkındalık, bilinç oluşturmaya ve öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz” dedi.