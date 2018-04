Toys R Us mağazalarına İranlı Larian talip

İflas eden bir dönemin oyuncak devi Toys R Us için İran asıllı ABD'li milyarder Isaac Larian 675 milyon dolarlık bir teklif sundu.



ABD'de bulunan 735 mağazasını 2 hafta içerisinde tamamen kapatacağını duyuran Toys R Us şirketi satmaya istiyor ancak uygun bir teklif bulamıyordu. Larian, bu teklifin 200'ün biraz üzerindeki mağaza sayısı için olduğunu belirtti. Milyarder iş adamı Kanada'da bulunan 80 adet Toys R Us mağazası için de 215 milyon dolar teklif etti.



MGA Entertainment isminde bir firması bulunan Isaac Larian bu teklifin finansmanını şirket bünyesinden bir satın almayla değil kendi parasından ve bankalar ile yatırımcılardan toplayacağı fonla sağlayacak.



Larian, yaptığı açıklama "Toys R Us'n likidite sorunu oyuncak sektöründe uzun vadeli bir etkiye sahip ve sektöre zarar verecek. Toys R Us markasını yeni jenerasyona, torunlamın nesline aktarmak şirketi kurtarmak için yeterli bir motivasyon." dedi.



Toys "R" Us ise yorum yapmayı reddetti.



Geçen sene sonbaharda iflas isteyen Toys R Us için Larian, bir kitlesel fonlama kampanyası başlatmış ancak başarılı olamamıştı fakat bunu zaten bir farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığını belirtmişti.



Larian'ın teklifi kabul edildiği takdirde satın alınan Toys R Us mağazaları sadece oyuncak satmayacak eğlence noktalarına dönüştürülecek. Larian, "her mahallede mini bir Disneyland olduğunu hayal edin." diyerek anlattığı vizyonunda Toys R Us mağazalarını ailelerin tüm gün vakit geçirebileceği bir yere dönüştürme niyetinde.



