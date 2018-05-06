Toyzz Shop 200. mağazaya ulaştı

Türkiye’nin oyuncak perakendecisi Toyzz Shop, çocukların hayal gücünü ve fiziki yeteneklerini geliştirmek için binlerce oyuncak markasını yeni mağazalarında sunmaya devam ediyor. Firmanın 200. mağazası, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Maltepe Ritim İstanbul’da açıldı. Geleceği emanet ettiğimiz çocukların daha mutlu olması için çalışmalarını ilk günkü heyecanıyla sürdürdüklerini belirten Toyzz Shop Pazarlama Grup Müdürü Didem Özgüven, “Türkiye’nin lider oyuncak perakendecisi olarak 200. mağazamızı açmanın gururunu yaşıyoruz. Daha fazla çocuğa ulaşmak için büyümeyi planlıyoruz. En yeni mağazamız Anadolu Yakası’nın gözde alışveriş ve yaşam merkezi Ritim İstanbul’da. Oyuncak tutkumuzla yıl sonuna kadar 40 mağaza açmayı hedefliyoruz” dedi.



“2018 yılı sonuna kadar 40 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz”

Perakende sektörüne yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Toyzz Shop Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sunman da, “Yüzde 100 yerli sermayeyle 2001 yılından beri sektöre katkı sağlayarak büyüyoruz. 200 mağazaya ulaştık, yeni yatırımlarımızla da 2018 yılında 40 noktada daha olmayı planlıyoruz. Dijitalleşmeyle birlikte değişen ve büyüyen oyuncak sektöründe çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek kaliteli, sağlıklı ürünler için yatırımlarımız sürecek” dedi.