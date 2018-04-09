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TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır ve Adıyaman'da yeni petrol arama ruhsatları için başvuruda bulundu.

TPAO, Diyarbakır ve Adıyamanda petrol arayacak

09 Nisan 2018 12:04

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol aramak için 4 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. TPAO'nun arama ruhsatı başvuruları Diyarbakır'ın doğusu ile Adıyaman'ın Şanlıurfa sınırına denk gelen L46-b ile M40-c, M40-b ve M40-d paftalarını kapsıyor. 

Trans Atlantic Exploration Mediterranean International da geçtiğimiz günlere Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında bir adet petrol işletme ruhsatı almak için bakanlığa başvuruda bulunmuştu.  

 

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