Türkiye Petrolleri Trakya Bölge Müdürlüğünde Petrol-İş Sendikasına üye 360 işçi, sabah mesaisinde iş başı yapmadan iş bırakma eylemine geçerek TPAO bahçesinde toplandı. TPAO Trakya Bölge Müdürlüğünde 3 vardiyada çalışan işçiler, 24 saatlik iş bırakma eylemine başladı. Petrol-İş Sendikası Genel Merkez Mali Sekreteri Turgut Düşova ve Petrol-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz’un da aralarında bulunduğu grup, çeşitli sloganlar atarak Trakya Bölge Müdürlüğü binası önüne yürüdü.
Ardından Petrol-İş Genel Mali Sekreteri Turgut Düşova bir konuşma yaptı.
Kaner Akaner