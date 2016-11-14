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TPAO işçileri iş bıraktı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğünde çalışan işçiler, özelleştirmeye karşı 1 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

TPAO işçileri iş bıraktı

14 Kasım 2016 13:31

Türkiye Petrolleri Trakya Bölge Müdürlüğünde Petrol-İş Sendikasına üye 360 işçi, sabah mesaisinde iş başı yapmadan iş bırakma eylemine geçerek TPAO bahçesinde toplandı. TPAO Trakya Bölge Müdürlüğünde 3 vardiyada çalışan işçiler, 24 saatlik iş bırakma eylemine başladı. Petrol-İş Sendikası Genel Merkez Mali Sekreteri Turgut Düşova ve Petrol-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz’un da aralarında bulunduğu grup, çeşitli sloganlar atarak Trakya Bölge Müdürlüğü binası önüne yürüdü.

Ardından Petrol-İş Genel Mali Sekreteri Turgut Düşova bir konuşma yaptı.

Kaner Akaner


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