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TPFD’den Mehmet Ekici açıklaması

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, "Mehmet Ekici kardeşimizin yaşadığı bugünün sorunu değildir. Bizim de zamanında benzerlerini yaşadığımız ve o günden bugüne değişmeyen ama mental olarak değişmesi gereken bir konudur" açıklamasını yaptı.

TPFDden Mehmet Ekici açıklaması

28 Ocak 2017 15:47

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), son günlerde gündemi meşgul eden Mehmet Ekici transferiyle ilgili bir açıklama yaptı. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında geçen bu transfer yarışına ilişkin bir açıklama da TPFD’den geldi.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere 3 Spor kulübümüz arasında Mehmet Ekici üzerinden devam eden transfer görüşmeleri farklı yorumlara sebep olmaktadır. Üyemiz olsun ya da olmasın benzer durumu yaşayan her futbolcu kardeşimiz gibi Mehmet Ekici ile geçtiğimiz haftalarda görüştüğümüzü, manen ve hukuken yanında olduğumuzu kendisine ilettiğimizin bilinmesini isteriz. Fakat bilinmelidir ki, futbolcu kardeşlerimizin hakları olduğu gibi kulüplerin de şartlarını yerine getirdikleri sürece bazı hakları vardır. Biz elbette tarafız ve futbolcunun yanındayız. Ama kulüpler arasında geçen transfer görüşmelerine müdahil olmamız da mümkün değildir. Mehmet kardeşimiz ile ilgili sağlanması gereken şartlar yerine getirilmezse ve Mehmet kardeşimiz müdahil olmamızı isterse elbette yardımcı olacağımızın bilinmesini isteriz. Yine bilinmelidir ki, dernek olarak biz bütün futbolcu kardeşlerimize aynı hizmeti veriyoruz. Gündem olmayan, belki de kimsenin umurunda olmayan benzer hatta daha kötü durumları yaşayan, Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig'deki onlarca futbolcu kardeşimize yardım ettik ve ediyoruz. Mehmet Ekici kardeşimizin yaşadığı bugünün sorunu değildir. Bizim de zamanında benzerlerini yaşadığımız ve o günden bugüne değişmeyen ama mental olarak değişmesi gereken bir konudur. Gösterilen hassasiyet ve bizden beklenti oluşması bizi mutlu etmiştir. Aynı hassasiyetin Alt liglerde oynayan oyuncular için de gösterilmesi en büyük isteğimizdir. Biz göreve geldiğimiz günden beri futbolcu kardeşlerimiz ile yakın iletişim içinde olduk ve daha iyi olmak için uğraşıyoruz. Amacımız futbolcu kardeşlerimizin şartlarını iyileştirmek, tanınan hakların ve vaat edilenlerin yerine getirilmesini sağlamaktır. Transfer dönemlerinin son anlarında dahi gelişmeler olduğu gerçeğini unutmadan bu sorunun önce futbolcu kardeşimiz sonra herkes açısından hayırlısı olacak şekilde çözülmesi temennisi ile.”
 

Etiketler: mehmet ekici, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği


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