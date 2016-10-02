Diğer
Kategoriler

Trabzon Barosu yeni başkanını seçti

Trabzon Barosu yapılan olağan kongreyle yeni başkanını seçti. Avukat Nusret Yılmaz ve Sibel Suiçmez’in aday olarak yarıştığı kongrede 242 oy alan Sibel Suiçmez, Trabzon Baro Başkanı seçildi.


02 Ekim 2016 18:40

Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapılan kongrede 404 üye kullanırken, Av. Sibel Suiçmez 242, Av. Nusret Yılmaz ise 151 oy aldı. 11 oy geçersiz sayılırken, Av. Sibel Suiçmez 2 yıllığına Trabzon Baro Başkanı seçildi.

Başkan Sibel Suiçmez’in yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor: Yaşar Ramazanoğlu, Selçuk Özderya, Sabri Murat Çavga, Duygu Keleş Aydın, Muhammet Ali Nuroğlu, Hatice Bekar Uzun, Muhammet Atalay, Hande Burma Aydın, Kemal Keser, Berrak Pınar Alioğlu.

Öte yandan, Trabzon Barosu’nun ilk kadın başkanı seçilen Suiçmez, ekibiyle birlikte en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi. 


Bekir Koca
TRABZON 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!