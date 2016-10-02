Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapılan kongrede 404 üye kullanırken, Av. Sibel Suiçmez 242, Av. Nusret Yılmaz ise 151 oy aldı. 11 oy geçersiz sayılırken, Av. Sibel Suiçmez 2 yıllığına Trabzon Baro Başkanı seçildi.
Başkan Sibel Suiçmez’in yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor: Yaşar Ramazanoğlu, Selçuk Özderya, Sabri Murat Çavga, Duygu Keleş Aydın, Muhammet Ali Nuroğlu, Hatice Bekar Uzun, Muhammet Atalay, Hande Burma Aydın, Kemal Keser, Berrak Pınar Alioğlu.
Öte yandan, Trabzon Barosu’nun ilk kadın başkanı seçilen Suiçmez, ekibiyle birlikte en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.
Bekir Koca
TRABZON