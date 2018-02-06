Trabzon Eren için koşacak

Her yıl geleneksel olarak Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünde düzenlenen etkinlikler, kurtuluşun 100. yılında, Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu geçtiğimiz Ağustos ayında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün anısına “Eren İçin Koşuyoruz” sloganıyla icra edilecek.

Halk Koşusuna katılmak isteyenler için kayıtlar 12 Şubat’ta Cemal Kamacı Spor Merkezi’nde başlayacak ve 16 Şubat akşamı tamamlanacak. Her üç kulvarda da dereceye girenler Büyükşehir Belediyesi tarafından para ödülü ile ödüllendirilecek.