Trabzon eski garnizon komutanı Dalgıç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Dalgıç, Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada, 15 Temmuz darbe girişiminde Bayburt 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Lojistik Destek Komutanı olarak görev yapan, Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi'nde hakkındaki FETÖ/PDY iddiasıyla tutuklu bulunan eski binbaşı Cihat Aksu, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılarak tanık olarak dinlendi. Aynı tarihte Bayburt Lojistik Destek Komutanlığı'nda Bölük Komutanı olarak görev yapan, tutuksuz olarak yargılanan yüzbaşı M.K. de duruşmaya Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS ile katılarak tanık olarak mahkeme heyetinin sorularını cevapladı.

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı adına avukat Şaziye Beşli ile Dalgıç'ın avukatı yer aldı.

Mahkeme heyetinin, duruşmada tanık olarak dinlediği, anayasal düzeni ihlal etme suçundan yargılanmakta olan eski binbaşı Cihat Aksu, Bahadır Dalgıç'ın 14 Temmuz 2016 günü Bayburt'a geldiğini söyleyerek, “15 günde bir denetleme maksatlı olarak 14 Temmuz'da Bayburt'a geldi. O gün kışlada, ayrıca kışlaya gelen ve kışladan ayrılan birlik komutanı seviyesinde rütbeliler vardı. Bunlarla da vedalaşmak ve görüşmek maksadı da taşıyordu. 14 Temmuz'da askeri gazinoda yemek verildi. O gece Bahadır Dalgıç Bayburt'ta misafir olarak kaldı. Sabah birliğe uğramadan Trabzon'a döndü. Bu ziyaretinde Bayburt Valisi ile de bir görüşmesi oldu” dedi.

Darbe girişiminin olduğu gece saat 23.30 sıralarında birliğine intikal ettiğini söyleyen Cihat Aksu, “Kışla komutanı Ahmet Ergüden'in odasına gittim. Ahmet Ergüden, Bahadır Dalgıç ile sıkıyönetim yazısı gelmeden önce telefonda görüştüklerini bana söyledi. Birlikteki diğer komutanlar da peyderpey geliyordu. Kışla komutanı, kendisine gönderilen emrin ilk sayfasını bize okudu ancak tebliğ etmedi” ifadesini verdi.

Tanık M.K. ise 15 Temmuz günü kışlaya çağrıldıklarını, birliğine gittikten sonra ise Lojistik Destek Komutanı Cihat Aksu'nun odasına çağrıldığını belirterek, Aksu'nun, kışla emniyetinin artırılması telkinlerinde bulunduğunu söyledi.

Tanıkların dinlenmesinin ve sanık avukatının savunmasının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından hakkında dava açıldığını hatırlattı.

Dalgıç'ın 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Trabzon Valisi Yücel Yavuz tarafından aranarak valiliğe çağrıldığı ancak sanığın kendisinin 3. Ordu Komutanlığına bağlı olduğunu belirterek önce valiliğe gitmediğini, sabaha doğru emniyet personeli eşliğinde valilik makamına geldiğini aktaran savcı, daha sonra sanığın isminin darbeciler tarafından oluşturulan listede, sözde Trabzon-Bayburt sıkıyönetim komutanı olarak geçmesi üzerine gözaltına alındığını kaydetti.

Mütalaada, sanığın makam odasında yapılan aramalarda dijital verilerde ele geçen bilgilerde ise askeri birliklere gönderilen sıkıyönetim bildirisi ve sanığın Trabzon-Bayburt sıkıyönetim komutanı olarak listede yer aldığı bildirildi.

Mütalaada, Dalgıç'ın FETÖ/PDY ile irtibat kurduğu kişiler hakkında anayasal düzeni bozmaya teşebbüs ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan işlem yapılarak yargılandıkları, irtibatlı olduğu bazı kişilerin ise ByLock kullanıcısı oldukları belirtildi.

Kara Kuvvetleri "mahrem imamları"ndan olan Halil İbrahim Çamur'un, 2011-2013 yılları arasında Dalgıç'ın mahrem imamlığını yaptığı ve irtibatlı olduğunun tespit edildiği, sanığın sohbetlere katıldığı ve gizlilik içerisinde örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda hareket ederek örgüt hiyerarşisi içerisinde yer aldığı ve silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işlediği kaydedildi.

FETÖ/PDY tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yerleştirilen sanığın, "mahrem imam" Çamur ile Kars, Ankara ve Erzurum illerindeki baz istasyonlardan 51 kez cep telefonu ile 60 kez ise çeşitli telefonlarla görüştüğünün tespit edildiğini belirten savcı, ayrıca Bahadır Dalgıç'ın kullandığı Aliye Bulut üzerine kayıtlı hat ile mahrem imam Halil İbrahim Çamur'un kullandığı Aytaç Bulut üzerine kayıtlı hattın 2012 yılında Kars ve Ankara'da ortak baz istasyonlarından irtibatlaştıklarının tespit edildiğini de aktardı.

Savcı, sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarını işlediği, üzerine atılı suçun katalog suçlardan oluşu ve üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tanık beyanları değerlendirildiğinde, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Dalgıç ise hakkında hazırlanan yeni iddianameye ilişkin sağlıklı savunma yapabilmek için mahkemeden talep ettiği bilgi ve belgelerin eline ulaşmadığını ifade ederek savunma yapmak üzere ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, Dalgıç'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.