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Trabzon eski Sahil Güvenlik Komutanı ile 4 asker tutuklandı

Trabzon'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında darbeye karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 askeri personelden aralarında Trabzon eski Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay S.M'nin de bulunduğu 5 asker tutuklandı.

Trabzon eski Sahil Güvenlik Komutanı ile 4 asker tutuklandı

10 Ekim 2016 21:23

15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ/PDY'li darbecilerin yanında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nda görevli 7 personel mahkemeye sevk edildi. 7 kişiden bir uzman çavuş 'ByLock' kullanması nedeniyle tutuklanırken, dönemin Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay S.M., bir yüzbaşı, bir üsteğmen, 2 astsubay da darbeye destek verdikleri gerekçesi ile tutuklandı. 1 astsubay ise serbest bırakılırken, tutuklanan zanlılar Bahçecik Cezaevi'ne gönderildi.  

Şükrü Üçüncü
TRABZON


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