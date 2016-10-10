15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ/PDY'li darbecilerin yanında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nda görevli 7 personel mahkemeye sevk edildi. 7 kişiden bir uzman çavuş 'ByLock' kullanması nedeniyle tutuklanırken, dönemin Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay S.M., bir yüzbaşı, bir üsteğmen, 2 astsubay da darbeye destek verdikleri gerekçesi ile tutuklandı. 1 astsubay ise serbest bırakılırken, tutuklanan zanlılar Bahçecik Cezaevi'ne gönderildi.

Şükrü Üçüncü

TRABZON