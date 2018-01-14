Trabzon Havalimanı pistinin 3 bin metreye çıkarılması

Özellikle 2015 yılından bu yana konu AK Partili siyasiler tarafından sürekli konuşulurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz yıllarda konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında, Trabzon Havalimanı'nın pistinin 2 bin 500 metre olması sebebiyle buraya uluslararası uçakların inemediğini belirterek yeni yapacakları havalimanı ile bu pistin uzunluğunu 3 bin metreye çıkaracaklarının da sözünü vermişti. Soylu “Havalimanı meselesi üzerine çalışıyoruz. Bu proje bir tercih meselesi. Bu konuda adımlar atıldı gerekli incelemeler ve fizibilite çalışmaları yapıldı. Şimdi bu çalışmalar üzerinde karar verilecek. Ne zaman ve nasıl yapılacağına karar verilecek. Bu tabloda mevcut havalimanın düzeltilmesi çok optimum gözükmüyor. Mantıklı bir yatırım gözükmüyor. Oradaki pistin yapılması maliyetiyle yeni havalimanın maliyeti karşılaştırılıyor. Şu anda öne çıkan yeni havalimanı gibi duruyor” ifadelerini kullanmıştı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da konuyla ilgili geçmişte Trabzon Havalimanı’nın kapasitesinin büyütülmesi ve ikinci pistin yapılmasının ne denli büyük bir gereklilik olduğunun farkında olduklarını belirterek “Trabzon Havalimanı ile ilgili konu; mevcut pistin 3 bin metreye uzatılması veya dolguyla ilave bir pist yapılması şeklinde 2 alternatifli olarak değerlendirilmektedir. İki yönlü olarak bu proje çalışılıp daha sonra yatırım bütçesine aldırılması cihetine gidilmiş olacaktır. Uluslararası Trabzon Havaalanı'nın yoğunluğu giderek artış göstermektedir. Son yıllarda, iç hat, dış hat yolcu ve uçak hareketleri açısından ciddi bir artış hızına ulaşılması, Havaalanımızda 2. pist çalışmalarını devreye almayı ve planlamayı bir zorunluluk haline getirmiştir. Ülkemizin havacılık sektöründe belirlediği gelişme perspektifine paralel olarak ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması açısından Trabzon Havaalanı uluslararası yoğunluğa karşılar kapasiteye eriştirilecektir. Özellikle İpekyolu ülkeleri ve Avrasya hattında öne çıkan ticari hareket, turizm ve yolcu hareketine hazırlıklı olunması açısından 2. pist önem arz etmektedir” ifadelerini kullanmıştı.