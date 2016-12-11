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Trabzon Havalimanını bu yıl kullanan yolcu sayısı 3 buçuk milyonu geçti

Trabzon Havalimanı’nda 2015 yılının ilk 11 ayında 3 milyon 104 bin 320 kişi kullanırken, bu sayı 2016 yılının aynı aylarında artarak 3 milyon 450 bin 978 kişiye yükseldi.

Trabzon Havalimanını bu yıl kullanan yolcu sayısı 3 buçuk milyonu geçti

11 Aralık 2016 14:07

Alınan bilgiye göre, 2015 yılının Kasım ayı itibariyle iç hatlardan gelen yolcu sayısı 2 milyon 992 bin 437 kişi olurken, dış hatlarda bu sayının 111 bin 883 kişi ile toplamda 3 milyon 104 bin 320 kişi olduğu belirtildi. 2016 yılının Kasım ayında ise, iç hatlardan gelen ve giden yolcu sayısı 3 milyon 328 bin 208 kişi, dış hatlardan gelen ve giden yolcu sayısı 122 bin 770 kişi ile birlikte toplamda 3 milyon 450 bin 978 kişi olduğu öğrenildi. 2015 yılına göre 2016 yılında iç hatlarda yüzde 11 oranına artış olurken, dış hatlarda ise yüzde 10 oranında artış yaşandığı belirtildi.

Öte yandan, Trabzon Havalimanı’nda 2015 yılının ilk 11 ayında iç ve dış hatlarda 23 bin 351 uçak trafiği gerçekleşirken, bu sayı 2016 yılının aynı aylarında yüzde 3 oranında artış sağlayarak 24 bin 153’e yükseldi. Trabzon Havalimanı'nda 2016 yılının ilk 11 ayında 30 bin 744 ton yük taşındı. 

Ozan Köse

Etiketler: Trabzon Havalimanı


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