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Trabzon Havalimanı'nı bu yıl kullanan yolcu sayısı 3 milyonu geçti

Trabzon Havalimanı’nda 2015 yılının ilk 10 ayında 2 milyon 835 bin 705 kişi kullanırken, bu sayı 2016 yılının aynı aylarında artarak 3 milyon 153 bin 958 kişiye yükseldi.


17 Kasım 2016 11:45

Alınan bilgiye göre, 2015 yılının Ekim ayı itibariyle iç hatlardan gelen yolcu sayısı 2 milyon 725 bin 293 kişi olurken, dış hatlarda bu sayı 110 bin 412 kişi ile toplamda 2 milyon 835 bin 705 kişi olduğu belirtildi. 2016 yılının Ekim ayında ise, iç hatlardan gelen ve giden yolcu sayısı 3 milyon 33 bin 795 kişi, dış hatlardan gelen ve giden yolcu sayısı 120 bin 163 kişi ile birlikte toplamda 3 milyon 153 bin 958 kişi olduğu öğrenildi. 2015 yılına göre 2016 yılında iç hatlarda yüzde 11 oranına artış olurken, dış hatlarda ise yüzde 9 oranında artış yaşandığı belirtildi.

Öte yandan, Trabzon Havalimanı’nda 2015 yılının ilk 10 ayında iç ve dış hatlarda 21 bin 186 uçak trafiği gerçekleşirken, bu sayı 2016 yılının aynı aylarında yüzde 4 oranında artış sağlayarak 22 bin 88’e yükseldi. Trabzon Havalimanı'nda 2016 yılının ilk 10 ayında ise 28 bin 575 ton yük taşındı.

Etiketler: Trabzon Havalimanı


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