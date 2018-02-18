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Trabzon merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

Trabzon merkezli 10 ilde yapılan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Emniyet mahrem bayan yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Trabzon merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

18 Şubat 2018 16:02

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Emniyet mahrem bayan yapılanmasına (emniyet mensubu bayan personel ile her rütbedeki emniyet mensubu eşlerinden sorumlu ablalar) yönelik Trabzon merkezli 10 ilde yapılan operasyonda Trabzon'da 6 kişi, Samsun, Kütahya ve Ordu'da birer kişi alındı olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

Yine Trabzon'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün haberleşme sistemi olan Bylock kullanıcılarına ynelik yapılan operasyonda 12 şahıs gözaltına alınırken, bunlardan 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 6 kişinin ise sorgusunun sürdüğü kaydedildi. 

 

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