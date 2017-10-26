Trabzon merkezli 12 ildeki FETÖ Operasyonu'nda gözaltı sayısı 45'e yükseldi

Edinilen bilgiye göre, Trabzon merkezli yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında ilk olarak Ankara, Şırnak, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Kocaeli, Balıkkesir, Edirne, İzmir ve KKTC’de görev yapan 14 muvazzaf subayın TSK içerisinde mahrem imam oldukları öğrenildi.

Gözaltına alınan 14 muvazzaf askerin ardından yapılan 2. operasyonda esnaf, doktor, akademisyen ve öğretmenlerin yer aldığı 31 kişi daha gözaltına alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 ayrı FETÖ/PDY operasyonu kapsamında toplam 45 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki sorgularına başlandığı kaydedildi.