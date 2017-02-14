Trabzonspor ile Gaziantepspor arasında oynanan maçta taraftarların çirkin ve kötü tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle PFDK, 11 bin 500 taraftarın elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle Aytemiz Alanyaspor müsabakasında girişlerinin engellenmesine karar vermişti.

Bu kararın ardından bordo-mavililer Tahkim Kurulu'ndan verilecek olan kararı beklemeye başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'un Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumunda oynadığı ilk maç olan Gaziantepspor maçında taraftarların çirkin ve kötü tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasoynu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Doğu Tribün Üst B,C,D, Doğu Tribün Alt I,J,K, Güney Kale Arkası Alt I,J,K, Güney Kale Arkası Üst B,C,D,E, Kuzel Kale Arkası Alt Tribün J, Kuzey Kale Arkası Üst C,D VIP Sılver A blokları giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle Aytemiz Alanyaspor müsabakasında girişlerinin engellenmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

Alınan bu kararın ardından bordo-mavili kulüp Tahkim Kurulu'na gitti. Karadeniz ekibi Tahkim'den çıkacak sonucu beklerken, PFDK'nın kararını Tahkim'in onaylaması halinde söz konusu bloklardan Gaziantepspor maçına giriş yapan 11 Bin 500 bordo-mavili taraftar Aytemiz Alanyaspor maçını izleyemeyecek.

Karar onaylanması durumunda ise cezalı olan taraftarlar kombinelerini cezası bulunmayan taraftarlara aktarabilecek.

Taraftarların Aytemiz Alanyaspor maçının tribünden izlenmesi için seferberlik başlatıldı

Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı 4 galibiyetle önemli bir hava yakalayan Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumunda oynayacağı ikinci maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Tahkim Kurulu'nun, kararı onaması durumunda önemli bir taraftar sayısından mahrum kalacak olan Karadeniz ekibi, taraftarı tribünlere çekmek için çeşitli organizasyonlar yapıyor.

Dolu tribünlere oynamak isteyen bordo-mavili kulüp, gerek sosyal medya hesaplarında gerekse bir dizi organizasyonlarla taraftarı tribünlere çekmeyi planlıyor.

Gökmen Şahin