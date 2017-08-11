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Trabzon Valiliği'nden 2 şehit ile ilgili açıklama

Trabzon Valiliği bugün Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında yaşanan ve biri sivil, biri astsubay 2 şehidin verildiği bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı terör olayı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Trabzon Valiliğinden 2 şehit ile ilgili açıklama

11 Ağustos 2017 20:26
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Yapılan açıklamada "Evden erzak çalma olayı ve bunun terörist unsurlarınca yapılmış olabileceği ihtimaline binaen bahsi geçen ev civarında sürdürülen inceleme sırasında güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olmakta iken terörist unsurlarınca yapılan hain saldırı sonucu yaralanan bir sivil vatandaşımız ile aynı saldırıda yaralanan bir güvenlik personelimiz (Jandarma Astsubay Kidemli Başçavuş) KTÜ Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehadet mertebesine erişmişlerdir" denildi.

Öte yandan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serhat Gedik'in Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yaparken 6 ay önce Ankara'ya atandığı ancak bölgeyi iyi tanıması nedeniyle geçici görevle geçtiğimiz ay Trabzon İl Jandarma Komutanlığı emrine gönderildiği ve bölgede terör unsurlarına karşı çalışma yaptığı belirtildi.  


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