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Trabzon ve Giresun'da şiddetli yağış

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi ile Giresun'un Eynesil ilçesinde bugün öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Trabzon ve Giresunda şiddetli yağış

21 Eylül 2016 16:44
Trabzon ve Giresun'da şiddetli yağış - Tıkla İzle

Komşu iki ilçede de şiddetli yağış nedeniyle sel, heyelan ve su baskınları yaşanırken, çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması ve evlerinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatılırken, Eynesil ilçesinde sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar kepçe yardımı ile kurtarılarak güvenli bölgeye götürüldü. Dizgine Deresi'nin taşması nedeniyle bütlük maddi hasar meydana gelirken, Topallı Deresi üzerindeki köprü ise sel suları nedeniyle çöktü.

Beşikdüzü ilçesinde de durum farksızdı. İlçe merkezinde çok sayıda iş yerini su basarken, vatandaşlar suları kendi imkanları ile tahliye etmeye çalıştı. İlçe merkezinde yer yer yaklaşık bir metreyi bulan su yüksekliği nedeniyle araçlar sular altında kaldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye gönderilirken, Vakfıkebir-Beşikdüzü arasındaki bağlantı yolunda ulaşım su birikintileri nedeniyle sağlanamıyor.  

Fikret Bodur- Ozan Köse- Bekir Koca
 

Etiketler: Giresun, trabzon, yağış


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