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Trabzon yazdan kalma bir gün yaşıyor

Kar yağışı yurdun büyük bölümünü etkisi altına alırken, Trabzon’da yazdan kalma bir gün yaşanıyor.

Trabzon yazdan kalma bir gün yaşıyor

07 Ocak 2017 15:12

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışının ardından birçok vatandaş evinden dışarı bile çıkamazken, Trabzon’da tam tersi yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının 18 derecelere kadar çıktığı Trabzon’da vatandaşlar hafta sonunun güneşli ve sıcak geçmesini fırsat bilirken, güneşli havayı görenler çocuklarıyla parklara akın etti. Bazı vatandaşlar ise Karadeniz Sahil Yolu’nun kenarında bulunan koşu yolunda spor yaptı.
Öte yandan, Trabzon Meteoroloji Müdürlüğü’nün verilerine göre, Trabzon’da bugün 12-18 derece olan hava sıcaklığı yarın 6-8 derece, Pazartesi günü ise 5-7 derecelere kadar düşecek.
 


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