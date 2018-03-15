Diğer
Kategoriler

Trabzon'a acil iniş yapan ambulans uçağın arızası giderildi

Katar'ın başkenti Doha'dan İngiltere'ye hasta götürürken dün yakıt ikmali yaptığı Trabzon Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle aynı havalimanına acil iniş yapan ambulans uçak arızası giderildikten sonra bu sabah hastasını alarak İngiltere'ye havalandı.

Trabzona acil iniş yapan ambulans uçağın arızası giderildi

15 Mart 2018 11:43

Alınan bilgiye göre, Alman bayraklı ambulans uçak, trafik kazası sonucu yaralanan Paulina Teresa Golding'i (78) Katar'ın başkenti Doha'dan İngiltere'ye götürmek üzere havalandı.

Trabzon Havalimanı'nda dün sabah yakıt ikmali yapan uçak yeniden havalandı. Ancak uçak havalandıktan kısa bir süre sonra pilotlar, teknik arıza nedeniyle acil iniş istedi. Uçuş trafiğine kapatılan havalimanına saat 12.13'te inen uçak, hemen bakıma alınırken, Paulina Teresa Golding ise ambulansla Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçaktaki teknik arıza giderilirken, Paulina Teresa Golding hastaneden ambulansla alınarak havalimanına getirildi. Uçak ardından Trabzon Havalimanı'ndan İngiltere'ye havalandı.  

Trabzon Havalimanında alarm Trabzon Havalimanı'nda alarm

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç