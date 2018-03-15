Trabzon'a acil iniş yapan ambulans uçağın arızası giderildi

Alınan bilgiye göre, Alman bayraklı ambulans uçak, trafik kazası sonucu yaralanan Paulina Teresa Golding'i (78) Katar'ın başkenti Doha'dan İngiltere'ye götürmek üzere havalandı.

Trabzon Havalimanı'nda dün sabah yakıt ikmali yapan uçak yeniden havalandı. Ancak uçak havalandıktan kısa bir süre sonra pilotlar, teknik arıza nedeniyle acil iniş istedi. Uçuş trafiğine kapatılan havalimanına saat 12.13'te inen uçak, hemen bakıma alınırken, Paulina Teresa Golding ise ambulansla Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçaktaki teknik arıza giderilirken, Paulina Teresa Golding hastaneden ambulansla alınarak havalimanına getirildi. Uçak ardından Trabzon Havalimanı'ndan İngiltere'ye havalandı.