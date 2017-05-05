Diğer
Kategoriler

Trabzon’a seyahat edecek yolculara THY’den uyarı

Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolujet’in Trabzon’a gerçekleştireceği çok sayıdaki tarifeli sefer, Doğu Karadeniz’deki yoğun sis nedeniyle iptal edildi. THY, bölgeye seyahat edecek yolcuları olası sefer iptallerine karşı uyardı.

Trabzona seyahat edecek yolculara THYden uyarı

05 Mayıs 2017 23:31

Trabzon’da etkisinin sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gün içerisinde bölgede yoğun sis nedeniyle tarifeli uçuşlarda yaşanan gecikme ve sefer iptalleri akşam saatlerinde de devam etti.
Olumsuz hava şartlarının etkisiyle THY’nin akşam ve gece saatlerinde Atatürk Havalimanı’ndan Trabzon’a gerçekleştireceği uçuşlar iptal oldu. Anadolujet’in Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan planladığı uçuşlar da hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Trabzon’a seyahat edecek yolcular için resmi sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşım yapan THY, “Doğu Karadeniz’de yaşanan yoğun sis sebebiyle uçuşlarınıza ait güncel bilgileri kontrol etmenizi rica ederiz” uyarısında bulundu. 

Etiketler: sis, THY, trabzon


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!