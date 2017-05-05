Trabzon’a seyahat edecek yolculara THY’den uyarı

Trabzon’da etkisinin sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gün içerisinde bölgede yoğun sis nedeniyle tarifeli uçuşlarda yaşanan gecikme ve sefer iptalleri akşam saatlerinde de devam etti.

Olumsuz hava şartlarının etkisiyle THY’nin akşam ve gece saatlerinde Atatürk Havalimanı’ndan Trabzon’a gerçekleştireceği uçuşlar iptal oldu. Anadolujet’in Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan planladığı uçuşlar da hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Trabzon’a seyahat edecek yolcular için resmi sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşım yapan THY, “Doğu Karadeniz’de yaşanan yoğun sis sebebiyle uçuşlarınıza ait güncel bilgileri kontrol etmenizi rica ederiz” uyarısında bulundu.