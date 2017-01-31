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Trabzon’da 4 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, Ortahisar ilçesinde meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayını aydınlattı.

Trabzonda 4 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı

31 Ocak 2017 15:57

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar İlçesi 2 Nolu Erdoğdu ve Aydınlıkevler Mahallelerinde bulunan 4 ayrı iş yerine giren hırsızlar gerçekleştirmiş oldukları hırsızlıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık Büro ekipleri, Olaylar ile alakalı başlatmış olduğu çalışmalar sonrasında hırsızların kimliklerini belirledi. MOBESA görüntüleri ve güvenlik kamera görüntülerinden 4 ayrı iş yerine 10 Bin TL zarar verdikleri tespit edilen İ.T.G. C.K. T.Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne sevk ettiler. 

Öte yandan şahısları ele veren ise, girmiş oldukları bir marketten yediği 1 adet muz ile içtikleri 2 adet enerji içeceği kutusu üzerinde yapılan parmak izlerinin şahıslar ile örtüşmesi hırsızları ele verdi.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki ifadeleri sürüyor. 

Etiketler: trabzon


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